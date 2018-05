Donne 4.0, il libro sarà presentato a Confindustria Firenze

“Donne 4.0 Riflessioni di una imprenditrice e mamma digitale nata nel 1968” di Darya Majidi è il volume che sarò presentato giovedì 10 maggio 2018 alle ore 17.30 in Confindustria Firenze (via Valfonda 9, Firenze)

Le giovani donne, formate adeguatamente, potranno divenire protagoniste del cambiamento. Donne4.0, in grado di padroneggiare le nuove tecnologie e creare nuove piattaforme digitali con nuovi servizi e modelli di business. Con l’autrice Darya Majidi ne parlano Enrico Bocci, vice presidente di Confindustria Firenze e Maria Stella Bigazzi, presidente Aidda Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa

