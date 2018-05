Elezioni anticipate, per te la soluzione giusta? Il sondaggio 'nazionale' di gonews.it

Elezioni anticipate, per te è la soluzione giusta?

Il sondaggio di questa settimana di gonews.it si concentra sulla politica nazionale. Sono passati poco più di due mesi dalle consultazioni che hanno decretato questa situazione di stallo (a causa della frammentazione del sistema politico unita a una legge elettorale in seguito disconosciuta perfino dai padri fondatori) e il presidente della Repubblica dopo l'ennesimo giro di consultazioni quest'oggi, lunedì 7 maggio, ha chiesto per l'ennesima volta la responsabilità dei partiti. Nessuno dei tre principali partiti ha la maggioranza e nemmeno c'è stato il tentativo di 'incastrare i pezzi' per formare un tentativo di governo.

Le indisponibilità porteranno inevitabilmente alla fine di questa legislatura prima del tempo, senza alcuna congiuntura di governo. E quindi Sergio Mattarella ha optato per un governo "non di parte, neutrale", che faccia partire questa legislatura concludendo l'esperienza del governo Gentiloni durata fin troppo.

L'ipotesi delle elezioni anticipate, se dovranno giungere addirittura entro fine 2018, è un'idea giusta, necessaria, utile? È possibile esprimere la propria opinione sul sondaggio qui sopra proposta fino a lunedì 14 maggio alle ore 13, poi presenteremo i risultati.

