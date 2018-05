Empoli in A, i lettori di gonews sicuri: 'Nonno Aurelio' fattore decisivo

L'Empoli giocherà stasera contro la Cremonese al Castellani, ma già da una settimana è sicuro di aver vinto la Serie B ed essere stato promosso in Serie A. Qual è stato il fattore decisivo per la risalita degli azzurri? Su questo verteva il tema del sondaggio della scorsa settimana, un sondaggio che ha premiato 'Nonno Aurelio'.

Secondo la maggior parte dei votanti, vale a dire il 54.96%, il cambio di allenatore da Vivarini a Andreazzoli è stato l'elemento che ha permesso all'Empoli di tornare in A dopo un anno di purgatorio. Il 32.06% invece crede che tutto sia dovuto al rinnovamento della squadra, mentre solo il 12,98% pensa che la promozione sia arrivata per via delle avversarie non all'altezza.

