Freezanz di Ponsacco chiude il 2017 con un +100% sul fatturato

Freezanz

La lotta alle zanzare passa anche da Ponsacco (PI) dove ha sede la Freezanz System Srls, azienda nata solo quattro anni fa dall’intuito di Daniele Iacoponi, esperto di giardinaggio e già titolare della In Giardino Srl, che vanta oltre 20 anni di presenza nel settore del verde.

“Ogni volta che la mia azienda di giardinaggio era chiamata a realizzare o manutenere un giardino - ci racconta Daniele - percepivo sempre il disagio delle persone che, dopo aver investito tempo e denaro, non potevano poi utilizzare i propri spazi esterni come avrebbero voluto per colpa delle zanzare! Un problema particolarmente sentito soprattutto nelle strutture turistico-ricettive di fascia medio-alta, che vedevano vanificare il loro impegno e i loro sforzi per colpa della massiccia presenza di zanzare nei propri giardini o spazi esterni.”

Dopo aver provato alcuni prodotti già reperibili sul mercato, Daniele decide di progettare e costruire un proprio sistema che già dalle prime versioni raggiunge un ottimo successo e clienti soddisfatti.

Nasce così la Freezanz System che oggi chiude il bilancio 2017 con un +100% sul fatturato dell’anno precedente, diverse migliaia di installazioni in Italia e all’estero, 5 modelli di sistemi antizanzare (dall’economico Zhalt alle versioni professionali che hanno permesso, solo per fare un esempio concreto, di proteggere un’area di oltre 50.000 mq di un campeggio in Veneto), 2 brevetti, 2 marchi registrati, una linea specifica di prodotti naturali, studiata appositamente per difendere dalle zanzare le aree trattate senza controindicazioni per l’uomo e gli animali domestici, e una catena di oltre 200 rivenditori e più di 50 installatori autorizzati.

Daniele Iacoponi

“In questo periodo - prosegue Daniele - stiamo lavorando a ritmo serrato in previsione della prossima stagione estiva che, secondo le nostre previsioni, sarà bollente per quanto riguarda la presenza di zanzare. Le copiose piogge di questi ultimi mesi e l’arrivo di temperature più miti stanno creando le condizioni ideali per una massiccia proliferazione della popolazione delle zanzare rispetto all’anno precedente. Noi siamo pronti ad affrontarle con i nostri sistemi.”

“Abbiamo già assunto nuovo personale e i contatti che già stiamo ricevendo ci fanno ben sperare per l’andamento delle vendite di quest’anno. Crediamo in questo prodotto e i feedback positivi che riceviamo dai nostri clienti durante la stagione estiva, ci confermano che siamo sulla strada giusta. Stiamo sviluppando nuovi modelli professionali che contiamo di lanciare sul mercato entro quest’anno. Abbiamo considerevolmente ampliato la nostra rete di Partner in tutta Italia e non solo, i nostri sistemi sono attivi anche in Croazia, Spagna e Messico.”

Freenzanz System Srls

Via Fossa Nuova 104, 56038 Ponsacco (PI)

Tel. 0587 608424

Email: info@freezanz.it

www.freezanz.it