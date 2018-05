GD Prato, ecco l'App dedicata a giovani studenti e lavoratori

Giovedì 10 Maggio alle 21, nel Salone Consiliare della Provincia di Prato (via Ricasoli, 25), i Giovani Democratici Prato presenteranno il progetto di un'app che raccoglierà servizi ed opportunità sul territorio per giovani studenti e lavoratori. Lo farà insieme ai partner che stanno contribuendo al suo sviluppo. I servizi proposti dall'app spazieranno dalle informazioni sui trasporti pubblici alle offerte di lavoro, passando per corsi di formazione, informazioni sui diritti dei lavoratori, eventi culturali, sconti per studenti e molto altro. Alla presentazione di giovedì 10 parteciperanno Maria Rita Paratore (responsabile formazione GD), Benedetta Squittieri (assessore all'innovazione tecnologica), Leonardo Borsacchi (presidente dell'associazione "Il Pentolone"), Michele del Campo (direttore del Centro dell'Impiego Prato) e Giovanni Santi (segretario NIDIL-CGIL Prato).

Fonte: GD Prato

