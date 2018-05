I gioielli Rebecca arrivano in Cina: l'espansione del marchio di Alessandro Testi

Rebecca fa il suo ingresso in Cina insieme ad un partner di prestigio. Il brand di gioielli ha di recente aperto una boutique su Tmall.com, la piattaforma e-shop di Alibaba Group. Si tratta della più importante piattaforma luxury sul territorio, cui si rivolgono i consumatori alla ricerca di prodotti e brand di alta qualità.

Questa partnership rientra nell’ottica di espansione internazionale del marchio fondato da Alessandro Testi, una strategia che punta parallelamente sia alla crescita dei monobrand brick and mortar che dell’e-commerce.

L’ingresso nel mercato cinese prospetta buone opportunità per il brand di gioielli, soprattutto per il crescente numero di consumatori cinesi attenti alla qualità Made in Italy, di cui Rebecca è portavoce.

Ai nuovi clienti cinesi Rebecca offre un attento servizio made to measure, con la possibilità di personalizzare i propri gioielli garantendo la stessa rapidità di consegna.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli