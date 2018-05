Hotel a Firenze, rinnovate RSU al Westin Excelsior e al St. Regis

"Rinnovata la RSU al Westin Excelsior e al St. Regis di piazza Ognissanti, prestigiosi hotel di lusso del panorama fiorentino (in tutto 300 circa i lavoratori interessati). Grande risultato per la lista della Filcams Cgil con 10 eletti su 11 complessivi (affluenza media oltre il 65%). Nell'augurare buon lavoro agli eletti, la Filcams Cgil esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto che premia il lavoro dei rappresentanti dei lavoratori e anche della categoria di questi anni e dà nuovo impulso e vigore alle sfide del futuro".

Maurizio Magi Filcams Cgil Firenze

