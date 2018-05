Lotta alle infezioni ospedaliere, il punto a Villa la Quiete

Non si fermano le iniziative legate alla sensibilizzazione sull’igiene delle mani partite con la Giornata Mondiale di sabato 5 maggio. Il Centro Grc, Centro gestione rischio clinico della Regione che opera in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della sanità (Oms), promuove e organizza per giovedì 10 maggio a Villa la Quiete alle Montalve (Firenze) una giornata dedicata alle iniziative svolte e alle azioni future nella sanità toscana. Alla giornata regionale sull’igiene delle mani partecipa anche l’Azienda Usl Toscana centro con interventi sul framework WHO per l’igiene delle mani e lo schema di autovalutazione, sul corretto uso dei guanti in ambito sanitario e sulle iniziative e nuovi sistemi di sorveglianza coordinati dal Comitato Aziendale Infezioni Correlate all’assistenza. In questo ambito, la questione è centrale sia per la dimensione assunta dal fenomeno in termini di frequenza e di costi a carico dei servizi sanitari sia per il significato che assume sotto il punto di vista dell'immagine e della qualità di una struttura.

L'igiene delle mani degli operatori sanitari rimane quindi elemento chiave nel controllo dei microrganismi in ospedale e conseguentemente della riduzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie. La sepsi in tutto il mondo colpisce più di 30 milioni di pazienti ogni anno. Secondo l'Oms, il 10% della popolazione mondiale contrae un'infezione durante il processo di cura, e più del 50% delle infezioni chirurgiche possono essere antibiotico-resistenti. Ma è dimostrato che un'efficace prevenzione è in grado, appunto, di ridurle di circa il 30%.

In occasione della Giornata mondiale sull’igiene delle mani del 5 maggio all’ingresso di ogni presidio ospedaliero dell’Azienda che da anni aderisce al progetto Oms, sono state allestite postazioni informative anche per i visitatori mentre presso le mense degli ospedali sono state distribuite tovagliette per ricordare agli operatori sanitari di mantenere alto il livello di attenzione verso una misura prioritaria ed efficace come quella del semplice gesto di lavarsi le mani. Tutte le iniziative di sensibilizzazione sono state coordinate dalla dottoressa Anna Poli, direttore struttura dipartimentale sulle infezioni correlate all’assistenza che giovedì 10 maggio, a Villa La Quiete, illustrerà le azioni di prevenzione e controllo che la Ausl Toscana centro sta mettendo in atto.

