'Maternity Blues – Maternità e lavoro in parole e musica' al Circolo Teatro l'Affratellamento

Al Circolo Teatro L’Affratellamento, in Via G. Orsini 73 Firenze, l'8 maggio, dalle ore 14.30-19.30 si terrà “Maternity Blues – Maternità e lavoro in parole e musica”.



Una iniziativa di Cgil Firenze, Ogni mese l’otto, Agi, Adgi, Fondazione per la Formazione Forense di Firenze, Area Democratica per la Giustizia.

SCARICA LA LOCANDINA

PROGRAMMA

Presiede e introduce Marina Capponi – Foro di Firenze

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI

Alessandra Tocci – Associazione Donne Giuriste Italia – Sez. Firenze

Marina Ercoli – Fondazione per la Formazione Forense di Firenze

Roberta Santoni Rugiu – Area Democratica per la Giustizia

LAVORATRICI E MADRI: IL PUNTO SUI DIRITTI, FRA ESTENSIONE ED EROSIONE

Prof. Anna Rita Tinti – Giuslavorista, Università di Bologna

LE DONNE E LE TRASFORMAZIONI DEL LAVORO TRA SVANTAGGI ED OPPORTUNITÀ

Paola Galgani – Segretario Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze

MATERNITÀ E LAVORO: SCENARI DI UNA SFIDA IMPOSSIBILE?

Valentina Cardinali – Ricercatrice INAPP – Consigliera di Parità della Regione Lazio

PAROLE MADRI. RITRATTI DI FEMMINISTE. NARRAZIONI E VISIONI SUL MATERNO

Monica Lanfranco – Giornalista e formatrice

Ore 17:30 DIBATTITO ED INTERVENTI

A seguire, un percorso musicale attraverso la creatività di autrici nord e sudamericane con i SELF MADE MAMAS in concerto

Michaela D’Astuto, Filomena Menna – Voci

Michelangelo Zorzit – Chitarra | Michele Lovito – Percussioni

Fonte: CGIL Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze