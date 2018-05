Medici in Piazza, gran successo per l'iniziativa a Tavarnelle

E’ stata siglata da un ampio successo di pubblico la giornata di prevenzione sanitaria gratuita che si è tenuta domenica in piazza Matteotti a Tavarnelle. Nonostante le condizioni non favorevoli, sono state 300 le visite specialistiche effettuate su richiesta dei cittadini. Un corposo programma di screening effettuato da un team di medici nei rispettivi campi ospedale e camper allestiti in piazza, è stato organizzato dal Lions Club Barberino Montelibertas, con il sostegno del Distretto Lions 108la Toscana, l’Unione comunale del Chianti fiorentino e le associazioni locali. Numerosi anche i volontari, impegnati ad assistere alle operazioni di montaggio delle tende-ambulatori per la Giornata per la Prevenzione Sanitaria Gratuita a cura della Protezione civile. Tra gli altri anche gli studenti dell’Istituto comprensivo Don Milani.

I cittadini hanno chiesto e ottenuto visite e controlli in diverse branche di specializzazione ad opera di cardiologi, dentisti, nefrologi, nutrizionisti, oncologi, ortopedici, pneumologi e diabetologi. “Abbiamo rilevato – fa notare Sukhwant Singh Virdi – un numero consistente di richieste da parte di cittadini italiani, circa l’80 per cento delle visite è stato erogato a persone provenienti dal territorio e da varie aree della Toscana”. Le visite più gettonate sono state quelle richieste all’ortopedico, al cardiologo, all’oculista e al diabetologo. Novità apprezzata di questa edizione il focus acceso sulla patologia del diabete. “Attraverso il convegno organizzato nella sala consiliare abbiamo fatto leva sull’importanza della prevenzione nella quotidianità partendo dal tema del diabete – ha aggiunto Virdi – il nostro obiettivo è quello di educare i cittadini ad uno stile di vita consapevole e responsabile per garantirsi condizioni di salute migliori e impronteremo la prossima edizione di Medici in Piazza su percorsi di approfondimento dedicati a questi temi”. All'iniziativa hanno partecipato il sindaco David Baroncelli e l'assessore alle Politiche sociali Giulia Casamonti che hanno confermato il valore dell'iniziativa: "ancora una volta centrato l'obiettivo di solidarietà della manifestazione grazie all'impegno del Lions Club Barberino che si attiva per il territorio e la comunità su vari fronti".

Fonte: Comune di Tavarnelle Val di Pesa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Tavarnelle Val di Pesa