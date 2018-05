Rapisce in ostaggio bambina di 2 anni, patteggiata pena di 4 anni

Dovrà scontare 4 anni di reclusione per aver rapito una bambina di 2 anni portandola via dalla madre in un centro d'accoglienza di Borgo San Lorenzo, minacciando di uccidere la piccola. Il patteggiamento per il 27enne nigeriano Michael Anokwute è stato concordato con la pm Benedetta Foti dopo il decreto di giudizio immediato per sottrazione di minore, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo si era allontanato dal centro dove avvenne il fatto pochi giorni prima, dopo una denuncia per maltrattamenti e violenze sessuali presentata dalla moglie. Lei, con la figlia, vennero trasferiti altrove. Il 27enne escogitò un piano per chiedere che moglie e figlia tornassero: prendere in ostaggio un bambino. Così fece, scappando dai carabinieri finché non entrò nel fiume Sieve minacciando di colpire la bimba che aveva in braccio e di buttarla in acqua, dove avrebbe trovato morte sicura. I militari riuscirono a bloccarlo e per la bambina fu diagnosticato solo un lieve stato di ipotermia.

