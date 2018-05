Rubavano da auto in sosta, arrestati due uomini in Versilia

Due uomini un 34enne e un 36enne, di Pontedera, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso nel corso di un servizio congiunto di polizia e carabinieri la notte tra sabato e domenica a Torre del Lago. I due rubavano all'interno delle auto e poi nascondevano la refurtiva in un camion lasciato poco distante. Le forze dell'ordine avevano ricevuto segnalazione della presenza di due persone che si aggiravano tra le auto in sosta su viale Europa con fare sospetto. I due sono stati colti sul fatto, proprio dopo aver distrutto il finestrino di un'auto, e mentre stavano per compiere un altro furto. I due, ritenuti responsabili, sono stati arrestati e la refurtiva trovata è stata poi restituita ai legittimi proprietari.

