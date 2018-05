Tra i 'Soliti Ignoti' una giovane che concia le pelli: da Empoli su Rai1

Il programma 'I Soliti Ignoti' condotto da Amadeus entra nel mondo delle concerie, come già annunciato in un comunicato di ieri dell'Associazione Conciatori di Santa Croce sull'Arno. Questa sera, lunedì 7 maggio, la concorrente in gara era chiamata a svelare numerose identità tra le quali anche quella di una persona che concia le pelli.

Dopo una serie di colpi ben assestati, è il turno di Marta da Empoli. La 27enne toscana viene subito presa in considerazione per il ruolo di lavoratrice del settore conciario, anche se l'aspetto 'in borghese' non poteva dare certamente ulteriori indizi. L'analisi delle mani e qualche riflessione a mente fredda hanno portato a una decisione risolutiva. Il passaporto della giovane avrebbe portato in dote al montepremi ben 105mila euro con tanto di opzione 'imprevisto'. Ebbene, ha avuto ragione la concorrente trasportata dalla certezza della tradizione di pelletteria che è propria di tutta la Toscana. Marta Lupi, della conceria Bcn di Santa Croce sull'Arno, fa parte del Gruppo Giovani Conciatori.

Le foto sul maxischermo hanno testimoniato l'impegno della 27enne, tra i bottali e le pelli conciate di fresco. La ragazza è stata tirata nuovamente in ballo per il gioco finale, quando era giunto il momento di indovinare a chi era legato il parente misterioso. La signora Licia era infatti la mamma di Marta. Stavolta il fiuto magico ha abbandonato la concorrente e proprio in zona Cesarini è arrivata la sconfitta.

