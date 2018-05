Continua la lotta alle discariche abusive: altri ritrovamenti

Continua incessante il controllo del territorio e la lotta alle discariche abusive sul nostro Comune.

“Anche stamani- dichiara l’assessore all’ambiente Agnese Marchetti- con i tecnici dell’ufficio ambiente- sono andata a fare sopralluoghi sul territorio del Comune di Massarosa alla luce di segnalazioni che sono arrivate da cittadini tramite telefono e via web.

Purtroppo siamo di fronte a veri e propri “delinquenti “che non hanno rispetto dell’ ambiente e del territorio e, incuranti dei danni economici e ambientali che vanno a causare,abbandonano rifiuti domestici e non domestici in zone naturali e incontaminate.

In particolar modo la nostra attenzione oggi si è concentrata nella zona di bonifica di Piano di Mommio e nella zona industriale di Montramito. Abbiamo aperto sacchi e cercato eventuali elementi che riconducessero ai trasgressori.

Il nostro- prosegue- è un monitoraggio costante, in stretta collaborazione con Ersu che, mano a mano dopo i nostri controlli, mette in programma interventi di pulizia e ripristino.

Abbiamo individuato anche situazioni di abbandoni in aree di proprietà privata e in questo caso ci metteremo al lavoro contattando i proprietari dei terreni per comunicare loro di pulire,nell’ottica di massima collaborazione e supporto logistico da parte del nostro ufficio come gia è accaduto, ad esempio, negli scorsi mesi in località Menni a Piano di Conca che per anni è stata presa d’assalto da incivili.

E’ fondamentale la continua collaborazione tra cittadini e Ente, perché questa lotta all’inciviltà sia efficace. Ognuno di noi si deve sentire responsabilizzato e attore principale in questa azione di controllo.

Per questo – conclude- ricordo che qualsiasi segnalazione per noi può essere utile, non solo per provvedere alla pulizia, ma anche eventualmente per individuare i trasgressori”.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Massarosa