Cinque arresti e oltre mezzo chilo di droga sequestrata nell'aretino. A finire nei guai sono quattro uomini e una corriere, tutti richiedenti asilo di origine nigeriana.

Quest'ultima è stata fermata all'arrivo in treno ad Arezzo, proveniente da Roma, nella tarda serata di ieri: aveva nascosto nel doppiofondo della borsa 52 ovuli di eroina, circa mezzo chilo.

A Capolona, invece, la polizia a seguito di alcune indagini ha fatto irruzione in due appartamenti nella quale hanno trovato una decina di ovuli di eroina, circa 60 grammi, e 5 grammi di marijuana, oltre 1500 euro in contanti e materiale per il confezionamento. In uno dei due appartenenti, posti sul solito pianerottolo, c'erano anche due uomini che sono stati arrestati. Trovati anche 5 telefoni cellulari con la quale è stato possibile rintracciare un terzo uomo che si era recato a comprare altra droga. Un altro nigeriano, uscito poco prima dagli appartamenti, è stato invece sottoposto a radiografia ed è risultato aver ingerito altri 30 grammi di sostanza stupefacente.

