Asp Montelupo, le ginnaste si guadagnano le finali nazionali di Cattolica

Dopo gli splendidi risultati della settimana scorsa ottenuti dalle ginnaste dell'ASP Montelupo nella categoria Mini Prima 3 attrezzi, che hanno permesso a ben 10 di loro di conseguire il pass per le finali del Campionato Nazionale di ginnastica artistica che si terrà questo giugno a Cattolica, altre 6 giovani "aspine" questo fine settimana si sono qualificate per le stesse finali nella categoria Mini Prima 4 attrezzi.

Grazie ai risultati conseguiti il 25 Aprile, Alice Squarci 3°, Carlotta Galli 6°, Matilde Lensi 9°, Anna Rofi 10°, Valentina De Rosa 12°, Ludovica Del Duca 15°, Gaia Montelatici 16° e Siria Marcori 18° (complice una caduta a trave senza la quale avrebbe scalato di molto la classifica generale),sono rientrate entro la prima metà classifica regionale, guadagnandosi la finale nazionale, tutte tranne Gaia che però, ha fatto una gran bella esperienza per il prossimo anno. Complimenti in particolare a Siria Marcori prima a corpo libero, conquistando il titolo di campionessa regionale all'attrezzo. Seconda a trampolino ad un passo dalla campionessa, si classifica Carlotta Galli, che è quinta nella classifica di campionato.

Per le allieve Sarah Riccobono, con una caduta a trave e un errore a corpo libero scivola al 13° posto nella classifica di giornata, ma tenendo conto delle regola dei migliori due punteggi si qualifica anche lei alle nazionali con il suo 4° posto nella classifica di campionato, 3° a trave e a trampolino.

Affezionata al terzo gradino del podio la Senior Alessia Gigli che lo sale per ben tre volte: terza nella classifica di giornata ed in quella di campionato, bravissima dunque Alessia, che arriva terza anche nella classifica di trave e seconda invece in quella del corpo libero.

Le compagne ed amiche si classificano invece 10° Aurora Pennabea, 12° Giada Pucci, 13° Katrina Del Tito, 15° Asia Piccini. Per questo gruppo l'unica qualificazione arriva per Alessia che partirà direzione Cattolica. Arriviamo infine ai sorrisi smaglianti delle ginnaste dell'ASP Montelupo tornate dalla finale di Mini Prima 4 attrezzi, svolta a Pisa questo Sabato 5 Maggio.

Si parte con le Senior, qualche sfumatura negativa a parallele sciupa la gara di Martina Puri che si classifica 15°, Letizia Meini gareggia serenamente facendo il proprio lavoro e si classifica 11°, Sara Meozzi fa tutto piuttosto bene e porta a casa il 7° posto a qualche decimo di differenza dalle amiche Isabel Fiorilli e Camilla Mazzone rispettivamente 6° e 5° a pari merito, peccato per qualche imperfezione di troppo di Camilla a parallele che le abbassa una media altissima dei punteggi agli altri attrezzi. Anche grazie a questi bei risultati Camilla e Sara raggiungono la qualificazione alle finali nazionali di Cattolica. Chi ha stupito di più in questa giornata di finali regionali valide per la qualifica ai nazionali è Giuditta Rossi, che nella categoria specialità fa il pieno di premi importanti: prima a trave, terza a parallele nella classifica di giornata, raggiungendo il secondo posto in regione a trave e terza a parallele. Ottima prova la nostra Giuditta, che si è premiata con una fantastica serie di sali-scendi dal podio, per ritirare 4 meritate medaglie.

Il turno delle Junior riserva altre sorprese e soddisfazioni: Maria Elena Distante fa una splendida prova finalmente carica e precisa, ha saputo reagire benissimo al momento opportuno e viene premiata con il 4° posto in classifica su ben 38 ginnaste in gara.

Bravissima anche Marta Paternò che, dopo la tensione del primo attrezzo, è riuscita a concentrare le energie ottenendo un 11° posto di tutto rispetto. Camilla Marrazzo, complice un'interruzione di serie a corpo libero, scivola al 21° posto, la segue un po' più in giù una Siria Rossi che non riesce a sbloccarsi dopo un errore al primo attrezzo. Marta, Maria Elena e Camilla proveranno a ripetersi ancora più decise a Cattolica nel secondo weekend di gare di campionato nazionale.

Brave a tutte le ginnaste: che la forza e la passione sia sempre con voi, ancor di più rappresentando l'ASP Montelupo alle finali nazionali di Cattolica.

Fonte: Asp Montelupo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Ginnastica Artistica