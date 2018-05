Il Borgo dei Libri, secondo weekend dai molti appuntamenti

Dopo il prologo del 5 e 6 scorsi, è la volta del secondo weekend del 12 e 13 maggio per questa nuova edizione del Borgo dei Libri a Torrita di Siena. L’evento ha ormai acquistato meritata notorietà in campo nazionale tra tutti gli appassionati di libri, della lettura, di tutte quelle attività, insomma, che sono legate alla valorizzazione del libro e dell’editoria in tutte le varie sfaccettature.

Gli appuntamenti sono davvero molti, per tutti i gusti e per tutte le età, e andranno ad animare piazza Matteotti, via Maestri e tutti i punti chiave del borgo medievale; come la Biblioteca Comunale, nella sezione per bambini detta Soffia Sogni, e il Teatro degli Oscuri. Oltre alla consueta Mostra Mercato e ad alcuni angoli “golosi” per ristorare come si conviene i tanti “cacciatori” di libri e di storie che come sempre esploreranno il centro storico, sono previsti dei momenti molto particolari che alcuni dei quali si realizzeranno in veri e propri spazi di animazione culturale intelligente, originale e divertente. Come, per citarne qualcuno, quello proposto dall'Associazione DonnediCarta, che con una dimostrazione molto particolare sarà in grado di affascinare gli spettatori con una performance da vedere e ascoltare. Grande attesa anche per i laboratori creativi e manuali offerti gratuitamente dalla Associazione Rizes, dall'Associazione La Regola 42 e dall'Associazione Nati per Leggere, rivolti ai bambini di tutte le età; gli stessi che, se saputi avvicinare in modo divertente al libro e alla lettura, allontanandoli quel tanto che basta dal gelido ambiente digitale, potranno diventare i lettori del futuro.

Naturalmente, come si conviene in eventi di questo tipo, sono previste anche presentazioni di libri, con la possibilità di entrare in contatto con chi le storie le ha dapprima immaginate e poi scritte, ponendo domande e ottenendo risposte che daranno modo di approfondire la conoscenza con il magico e per certi aspetti misterioso, mondo della scrittura. Per gli amanti del fumetto, fruitori, disegnatori o aspiranti tali, è consigliabile partecipare ad uno workshop, a cura di Canicola Edizioni, per capire in modo molto concreto alcune tecniche ed imparare così a coniugare fantasia e manualità, tratto efficace e coerenza con i contenuti delle storie. A proposito di storie, uno dei momenti più originali sarà Il Borgo dei Misteri, appuntamento serale di sabato12 maggio. E il borgo di Torrita, ben racchiuso dentro alle sue mura, è certamente quanto di meglio possa esserci per dare le giuste, sinistre atmosfere. In calendario anche uno spettacolo teatrale, una mostra di pittura, un musical, la premiazione del premio letterario Clanis “per la cultura chianina” e del premio letterario nazionale per ragazzi Accademia degli Oscuri. Anche per questa edizione, il Comune di Torrita di Siena ha provveduto nei giorni scorsi a distribuire agli studenti di un’area molto più ampia di quella strettamente comunale dei buoni da 5 euro, che potranno essere spesi durante l’evento.

Per comprendere appieno il prestigio e la credibilità riconosciuti al “Il Borgo dei Libri” sono da citare la sponsorizzazione ricevuta da Copernicum, uno dei più famosi Market Place per gli appassionati di libri e materiale cartaceo da collezione, ed i patrocini dell’ALI, Associazione Librai Italiani, della Regione Toscana, della Provincia di Siena, dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e dell’Università di Perugia. L’evento è anche all’attenzione e sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura del MiBACT. Molto prestigiosa anche la collaborazione che è stata stretta con l’Accademia d’Ungheria e con l’Ambasciata d’Ungheria, che vedrà, il 13 maggio, la presentazione di un libro dell’ungherese Antal Szerb, e culminerà il 21 settembre con un evento che intende celebrare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale con un popolo, allora nemico ed oggi amico, come quello ungherese.

L’intero programma, con tutti i dettagli, i luoghi e gli orari di svolgimento dei singoli appuntamenti, è consultabile sul sito www.ilborgodeilibri.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/borgodeilibritorritadisiena/ .

Fonte: Ufficio Stampa

