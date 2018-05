Incidente sul lavoro a Signa, in via Mannelli, in un'azienda di calzature. Un operaio di 54 anni è rimasto ferito dopo una caduta da un montascarichi. Non è in gravi condizioni. Sul posto i sanitari, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori del lavoro dell'Asl.

