Cèramica, la sfida degli artigiani a colpi di argilla e tornio

Una sfida a colpi di argilla e tornio, per plasmare con mani e creatività oggetti e forme d’arte frutto di talento e destrezza. Esperti artigiani e ceramisti da tutta Italia e dall’estero si ritrovano il 16 e 17 giugno 2018 a Montelupo Fiorentino (FI) per partecipare al Mondial Tornianti in tour, l’avvincente competizione che si svolge nell’ambito della 26esima edizione di Cèramica, manifestazione che si tiene dal 15 al 17 giugno, con oltre 30 espositori, 35 mostre e installazioni, più di 30 eventi.

Il Mondial Tornianti è stato ideato oltre 30 anni fa a Faenza (RA), città storica dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, di cui fa parte anche Montelupo Fiorentino; dal 2017 prevede anche un’edizione itinerante, la “Mondial Tornianti in Tour”: la prima tappa è stata lo scorso anno a Nove (VI) e quest’anno ci sarà la seconda nella città toscana di Montelupo Fiorentino.

I tornianti si fronteggeranno in 3 tipologie di gara.

1. Prova tecnica: gli artigiani devono riprodurre fedelmente 2 oggetti identici ai campioni proposti, in un tempo dato.

2. Prova dell’esteta: gli artigiani devono realizzare un oggetto con fantasia e creatività su un tema dato, che in occasione di Cèramica ruota intorno alla figura di Pinocchio, in omaggio al borgo toscano di Collodi.

3. Prova di velocità: gli artigiani devono realizzare il maggior numero di oggetti nel più breve tempo possibile.

Una giuria tecnica composta da tornianti esperti valuterà le abilità dei partecipanti, mentre un’altra giuria darà il proprio parere sulla bellezza delle ceramiche realizzate.

A vincere saranno i primi, i secondi e i terzi classificati della prova tecnica (3 premi per i tornianti uomini e 3 premi per le tornianti donne), il primo della gara di estetica e il primo della sfida sulla velocità. Una competizione interessante da osservare e da vivere.

Durante le gare, infatti, uno speaker presenterà i protagonisti del Mondial Tornianti e illustrerà ai visitatori le caratteristiche della sfida e delle opere da realizzare.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino