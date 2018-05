Proroga ammortizzatori per aree complesse, Cgil Toscana: "Boccata d'ossigeno"

Secondo notizie di agenzia il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che proroga gli ammortizzatori sociali per le aree complesse. Sono 16 le zone nel paese, fra queste, in Toscana, Livoro e Piombino.“Una buona notizia dal Ministero per i lavoratori delle aree di crisi complessa” dichiara Mirko Lami, segretario della Cgil Toscana con delega alle attività produttive e al mercato del lavoro. “Una buona notizia per Livorno e Piombino”, continua, “dove gli ammortizzatori stanno per finire, in alcuni casi il 31 di questo mese”. “Una boccata d’ossigeno”, aggiunge, “in attesa della tanto sospirata firma che Jindal dovrebbe mettere sull'accordo di acquisto dello stabilimento, una boccata d’ossigeno anche per altre realtà produttive dell’area, mense aziendali, ditte di pulizie industriali e Unicoop Tirreno. “Ora, conclude Mirko Lami, bisogna trovare ammortizzatori anche per quelle aziende che non li hanno, e per questo, forse, si dovrà aprile un tavolo di confronto a livello regionale”.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

