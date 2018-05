I Ciuchini Volanti empolesi iniziano la stagione a Bari con lo sprint

Brillante inizio di stagione per i Ciuchini Volanti, che dopo i due Trofei Internazionali disputati in Aprile, il Trofeo Bononia a Bologna, e l’ Arena Geisingen International in terra tedesca, hanno ottenuto un ottimo risultato di squadra e individuale, al Trofeo del Lavoro del Primo Maggio che si è svolto a Ferrara.

La Squadra, giovanissima, si è classificata ottava su ben 63 sodalizi, avvalendosi degli ottimi risultati personali di Edoardo Venturini, categoria Ragazzi, oro nella 90 metri sprint, Edoardo Cavarretta categoria Ragazzi 12, bronzo nella 90 metri sprint, Danil Garbini, ottimo quarto, sempre nella 90 metri sprint per la categoria Giovanissimi.

Hanno contribuito all’ottimo risultato di squadra anche gli ottimi piazzamenti per la categoria Giovanissimi di Esdra Alessandra Paesano (10), Andrea Margiotta (7), Dario Rossi (13), Tommaso Martelli (9), per la categoria Esordienti Giulia Gazzarrini (21), Jacopo Cavarretta (15), Gabriele Vagnoli (8), Gabriele Tedesco (25), Samuele Marconcini (27), Lorenzo Orsini (27), per la categoria Ragazzi 12 Alessandro Peccianti (11), per la categoria Ragazzi Matteo Nencioni (22) e Mirco Puccinelli (29).

Si apre quindi la stagione degli impegni più importanti, che vedranno in azione i Ciuchini Volanti delle categorie Ragazzi 12 e Ragazzi , che hanno raggiunto la qualificazione grazie ai risultati del Campionato Regionale Pista di aprile, per il Campionato Italiano Pista, in programma la seconda settimana di Giugno in terra lombarda a Bellusco.

Sarà il Trofeo per Società, con sede a Fanano in provincia di Modena, in programma il secondo fine settimana di Giugno a far divertire i piccoli atleti delle categorie Giovanissimi e Esordienti, che si cimenteranno quest'anno per la prima volta in ben quattro prove, con una formula innovativa, studiata appositamente per le piccole leve, in modo che il confronto si possa svolgere sempre ad un livello omogeneo.

Appuntamento più vicino, il prossimo fine settimana (12/13 Maggio), quando i Ciuchini Volanti Empolesi del Pattinaggio Corsa saranno impegnati nel Campionato Regionale specialità Strada, in programma sabato a Piombino per i più piccoli delle categorie Giovanissimi e Esordienti.

Domenica invece, ritrovo a Marina di Grosseto, per le categorie Ragazzi 12, Ragazzi, e Allievi, valevole per le qualificazioni al Campionato Italiano in programma a fine luglio a Cassano d'Adda.

Fonte: Flying Donkeys Empoli

