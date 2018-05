Defibrillatore alla scuola di La Serra, bella festa con la locale Misericordia

La Confraternita di Misericordia di La Serra ha donato alla Scuola Primaria Carlo Collodi, che si trova nella frazione del Comune di San Miniato, un defibrillatore semi automatico, piastre adulti preconnesse: il defibrillatore ha uno switch che può essere selezionato per l'utilizzo su adulti o bambini, utilizzando le piastre adulti.

La cerimonia di consegna si è svolta oggi Martedì 8 Maggio alle ore 12 alla Scuola Primaria, dove oltre agli esponenti della Misericordia erano presenti S.E Mons. Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato, il sindaco Vittorio Gabbanini, e l'assessore alla Scuola Chiara Rossi.

Il Vescovo ha ricordato che adesso, oltre ad essere più bella, questa Scuola è più sicura, ha ringraziato la Misercordia per il dono, e ha recitato insieme a tutti i bambini e agli altri presenti, la preghiera del Padre Nostro, e benedetto il defibrillatore.

Il Sindaco Vittorio Gabbanini, ha ringraziato la Misericordia di La Serra, e i suoi volontari che sono molto attivi sul territorio, un gesto importante per rendere la scuola più sicura.

La Misericordia ringrazia sentitamente l'amministratore della Gronchi Safety srl, il Sig. Stefano Gronchi, che ha fornito il defibrillatore ad un prezzo di favore alla Confraternita.

Da alcuni anni, vengono svolti vari servizi, oltre a quelli sociali per la società della salute, anche il progetto A.F.A. a La Serra in collaborazione con Asl, per essere sempre più vicini alle necessità della popolazione e soprattutto svolgere un servizio importante per gli anziani, la Misericordia di La Serra è dotata di un'autovettura panda e di un furgone attrezzato per il trasporto dei disabili.

Questi servizi sono possibili grazie alla disponibilità dei nostri volontari che sono il cuore pulsante della nostra associazione.

I bambini hanno intonato in coro il canto del volontario e poi hanno lanciato in cielo i palloncini a forma di cuore. Una bella festa riuscita grazie anche alla collaborazione fattiva e importante delle Maestre. Il 19 Maggio, ci sarà la festa annuale della Misericordia, dove ci sarà la mostra con i disegni realizzati dai bambini della Scuola.

Fonte: Misericordia La Serra

Tutte le notizie di San Miniato