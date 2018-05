Domani sera gara-2 della semifinale playoff tra Abc Castelfiorentino e Virtus Siena

O dentro o fuori. Non ci sono alternative.

L’Abc Castelfiorentino domani sera sarà chiamata a compiere l’impresa per non chiudere in gara-2 la propria stagione, per continuare a cullare quel sogno chiamato “finale promozione”, per tornare a Siena domenica a giocarsi la fatidica “bella”.

Per fare tutto questo domani al PalaBetti sì, servirà un’impresa.

Dopo la debacle di gara-1 in cui la Virtus, se ancora ce ne fosse bisogno, ha ribadito di essere squadra di categoria superiore, i ragazzi di Paolo Betti tra poco più di ventiquattro ore saranno chiamati a scendere in campo per pareggiare la serie contro la big delle big.

Un’Abc tutt’altro che al top, e questo lo sappiamo. Ma arrivati a questo punto inutile stare a piangersi addosso. Perchè piangersi addosso, adesso, non serve a niente. Quello che invece Montagnani e compagni dovranno fare sarà tirare fuori tutto l’orgoglio, fare quadrato intorno all’emergenza e dare vita alla prestazione perfetta.

Perchè comunque sia questa Abc è arrivata in semifinale. E adesso è doveroso tentare il tutto per tutto. Per riportare la serie in parità. Per andare alla “bella”. Per continuare a sognare quella finale.

La curva degli ultrà gialloblu lancia infine un appello a tutto il pbblico castellano: quello di riempire gli spalti e di presentarsi tutti con una maglietta bianca. All’arrivo al palazzetto saranno distribuiti gadgets per sostenere la squadra.

Palla a due ore 21.15. Arbitri Piram di Campiglia Marittima, Landi di Pontedera.

Fonte: Abc Castelfiorentino

