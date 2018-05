Frontale tra auto e camion sulla via di Poggio Adorno

Incidente sulla Via di Poggio Adorno, sulla salita che da Cerri porta a Staffoli, a metà tra i comuni di Castelfranco e Santa Croce sull'Arno. Un'utilitaria si è scontrata frontalmente con un camion intorno alle ore 19. Il conducente dell'auto è stato portato all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice verde e non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto la polizia municipale e i soccorsi. La strada è stata chiusa, consigliato il passaggio da Montefalcone o Vedute.

