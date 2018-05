Grigliata della sicurezza, Arcenni (FdI): "Pontederesi hanno risposto alla grande"

A pochi giorni dalla “Grigliata della sicurezza”, in programma sabato 12 alle 12 al Parco dei Salici, Matteo Arcenni, di Fratelli d’Italia centro destra Valdera, tra gli organizzatori dell’iniziativa, interviene annunciando che “i pontederesi hanno risposto alla grande. Decine di persone - racconta Arcenni - si sono segnate per venire a gustare i prodotti dei nostri commercianti, quelli martoriati dai furti in città. Non mi sorprenderei se arrivassimo a un centinaio di persone”. L’iniziativa è stata ideata dal tutto il centro destra, da SoS Cittadino e dall’associazione Mina Boschi per dare sostegno ai titolari delle attività più volte colpite dai ladri negli ultimi mesi. Al Parco dei Salici verranno posizionate dei grandi teli sul prato, che garantiranno la tipica atmosfera del Pic-Nic, tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Pizza di O’Vesuvio fatta con forno a legna e carne alla brace della Macelleria Desideri per i partecipanti. “Vogliamo una Pontedera migliore - concludono Arcenni, Rocchi, Tantussi e Baroni esponenti civici e dei partiti del centro destra - e come noi la vogliono molti altri cittadini. La sicurezza è un diritto, non un sogno”.

Matteo Arcenni

Fratelli d’Italia centro destra Valdera

