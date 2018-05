La Nobile Contrada del Nicchio celebra la X Edizione del Premio Antica Arte dei Vasai

La Nobile Contrada del Nicchio di Siena celebra la X Edizione del Premio Antica Arte dei Vasai, manifestazione che si concentra sulla ceramica contemporanea e che, nata da un'idea dell'allora Priore Paolo Neri, proseguita dall'attuale Priore Marco Fattorini e affidata alla direzione artistica di Carlo Pizzichini, si impone oggi come uno dei più originali e coinvolgenti eventi in questo settore, capaci di far trascorrere un fine settimana nel cuore di Siena, incontrando artisti ed opere per fruttuosi confronti, favoriti da un clima di accoglienza cordiale e apprezzamenti veri da parte della città e del numeroso pubblico che sempre frequenta i giorni di Festa.

Quest'anno la suggestiva cerimonia di consegna del premio e le inaugurazioni delle mostre avverranno Venerdi 18 Maggio alle ore 18.00, in un clima di festa per il raggiungimento della decima edizione. Il premio alla carriera sarà assegnato proprio a Carlo Pizzichini, che con volontà e passione ha organizzato in questi dieci anni una manifestazione di alto contenuto artistico, divulgando, e anche producendo come artista, l'idea di una ceramica contemporanea, in una regione dove la tradizione fa spesso da freno alle nuove forme espressive e sperimentali. La Prof.sa Anita Valentini ne esporrà il suo profilo artistico. Con la sua conduzione hanno esposto nelle edizioni passate, artisti di chiara fama come Bertozzi e Casoni, Nino Caruso, Alessio Tasca, Lee Babel, Carlos Carlè, Giorgio Laveri, Adriano Leverone, Antonia Campi, Petra Weiss, Paolo e Paola Staccioli, tutti insigniti del Premio alla Carriera. Accanto a loro moltissimi altri, già celebri o meno, da ogni parte del mondo, radunati in mostre collettive a tema. Quest'anno la mostra collettiva coinvolge più di 140 artisti, che si sono misurati sul tema “Tra-vasi ovvero Vasi Comunicanti: contenitore e contenuto nella ceramica contemporanea” un doveroso omaggio all'oggetto principe dei vasai d'ogni epoca, artisti artigiani che in passato avevano proprio nelle vie del rione le loro botteghe. Oltre a ciò sarà in mostra per la prima volta tutta insieme la Raccolta Permanente di Ceramica Contemporanea della Nobile Contrada del Nicchio, che vede circa 90 opere disposte nella Sala dei Vasai. Verrà ricordata inoltre anche tutta l'attività editoriale realizzata in questi anni e, con l'esposizione di un suo grande vaso, verrà ricordata Betty Woodmann, ceramista americana recentemente scomparsa. La mostra di ceramica di Carlo Pizzichini, sarà un modo per far conoscere l'artista sotto numerosi altri aspetti, che, oltre quelli in promotore, organizzatore e divulgatore della ceramica contemporanea, comprende anche la sua attività internazionale del campi delle arti pittoriche e scultoree, affiancate alla sua immancabile efficacia nella trasmissione agli altri, tramite la docenza all'Accademia di Belle Arti di Firenze e nelle organizzazioni di eventi d'arte. “E-vasi da scuola” è l'opportunità espositiva inserita nell'edizione di quest'anno, offerta agli allievi del corso di ceramica dell'Accademia, per un primo confronto con maestri e professionisti ceramisti.

La giornata di sabato 19 maggio 2018, offre poi fin dalla mattina alle ore 10.00 interessanti conferenze di Luca Bochicchio “ Il Museo diffuso di Albisola tra identità e memoria”, Enrico Stropparo “Nove e i suoi ceramisti”, Nicola Boccini “Il giudizio universale di Danzica”, e i video “Promenade” di Mirco Denicolò e “What You See Is Not What You See, But What You Are” di Ana Maria Asan. Nel pomeriggio animazioni al tornio, forni Raku, modellazioni con l'argilla per i bambini, visita alla mostra di Mirco Denicolò e Nello Frontera presso lo showroom di Casanova Arredo Contemporaneo, e in notturna durante il festoso convivio con gli artisti, la spettacolare apertura del forno in diretta al ritmo di musica, allestito per la cottura di una ceramica a sorpresa da Marcello Mannuzza, Guido Garbarino, Caterina Ricci e Valentina Isidori.

Martedi 22 maggio 2018 dalle ore 20.00 al parco dell’Abbadia Nuova: Bollicine e swing

anni ’20 con “Pepper and The Jellies” in collaborazione con “Un Tubo Jazz Club Siena”

Giovedi 24 maggio dalle ore 20.00 “Streetfood” con Dj Ghigo Certosini.

Le mostre resteranno aperte tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00 fino a sabato 26 maggio 2018.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena