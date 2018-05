"L'asilo Sant'Anna non chiude": il sindaco Toti 'rassicura' Orentano

L'asilo privato Sant'Anna di Orentano non chiude e prosegue nelle sue attività. A renderlo noto è il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti con un post sulla sua pagina Facebook. Il primo cittadino ha deciso di intervenire in merito alla questione dopo le voci di un'imminente chiusura, diffuse tra gli orentanesi nei giorni scorsi.

La struttura non è gestita dal Comune, che però, come dice Toti, "è il maggior sostenitore" avendo stanziato 11mila euro. La gestione spetta alla parrocchia, che svolge il servizio con E-ducere, una cooperativa che si occupa di asili e scuole materne. L'unico problema riguarda la parte relativa all'asilo nido della Sant'Anna. Sotto questo punto di vista però Castelfranco ha già una convenzione con L'isola che c'è di Galleno e l'aveva prima che venisse aperta la sezione orentanese.

"Nonostante non spetti al Comune occuparsi dei questo asilo, ma considerata l'importanza del servizio svolto, mi è capitato in passato di incontrare una delegazione di genitori che esprimevano la loro preoccupazione per alcune voci sul rischio di chiusura del centro. Ovviamente incontrerò chiunque voglia parlarne. Mi sono quindi informato e dalla cooperativa E-ducere mi è stato recentemente riferito che l'asilo Sant'Anna non chiude e prosegue nelle sue attività e che il problema riscontrato dalla struttura riguarda l'asilo nido per carenza d'iscrizioni" ha scritto Toti su Facebook.

