Mediterraneo siamo noi: si inizia al cinema La Perla con il film ‘Un unico destino’

11 ottobre 2013: nel ‘nostro’ Mediterraneo un terribile naufragio segnò la vita di 268 persone tra cui 60 bambini in cerca di una vita migliore; trovarono la morte in quel barcone che affondò sotto gli occhi di tutti. Furono 212 i superstiti. Invano fu raccogliere quell’umanità ancora senza un’indagine vera. La terribile tragedia è diventata un video-racconto, un docufilm dal titolo “Un unico destino”, a cura di Fabrizio Gatti, giornalista e scrittore di inchieste da infiltrato. Così si aprirà il primo festival della multiculturalità a Empoli ‘Mediterraneo siamo noi’, da domani, mercoledì 9 maggio 2018 alle 21.15, al Cinema La Perla, in Via dei Neri, 17.

‘UN UNICO DESTINO’ – E’ la storia di Fabrizio Gatti che racconta il retroscena di quella strage di innocenti con la ricostruzione dell’inchiesta giornalistica ma anche con i ricordi di tre persone superstiti che su quella barca c’erano: Mazen Dahhan, ora medico in Svezia, Ayman Mostafa, chirurgo a Malta, e Mohanad Jammo, anestesista in Germania.

IL FESTIVAL MEDITERRANEO - Sei giorni di eventi e ventisette associazioni coinvolte per un festival che racchiude conferenze tematiche, presentazioni di libri, sport inclusivo, cibo da tutto il mondo, danza, teatro, arte e molto altro.

Dal 9 al 16 maggio Empoli ospiterà la prima edizione di Mediterraneo Siamo Noi, un grande evento che vuole essere uno strumento per l'affermazione dei diritti universali di accoglienza, di etica solidale.

MISSIONE - L’obiettivo, che le numerose realtà coinvolte si sono date, è infatti quello di “costruire occasioni di riflessione e di valorizzazione delle opportunità che le migrazioni possono dare alle comunità”.

Il festival gode del patrocinio del Comune di Empoli, dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa e della Regione Toscana.

DOVE - Tre le location del festival: il Cinema La Perla, di Via dei Neri, in centro a Empoli, che farà da apertura e chiusura con due proiezioni il 9 e il 16 maggio; il Parco Mariambini, in particolare il suo ‘campetto’ ospiterà la partita di calcio sociale tra ragazzi del Centro Giovani di Avane e i ragazzi richiedenti asilo dei centri di accoglienza straordinaria; infine il Palazzo delle Esposizioni, cuore dell’evento e teatro della settimana di incontri, dibattiti, workshop tematici e spettacoli.

Mediterraneo Siamo Noi è anche arte a partire dall’immagine simbolo realizzata appositamente per l’evento da Camilla Garofano, artista del gruppo empolese Le Vanvere. Inoltre durante il festival saranno anche visibili due mostre fotografiche e una di disegni.

Tutte le sere al Palazzo delle Esposizioni sarà disponibile il servizio di street food organizzato dall’associazione culturale La Costruenda, organizzatrice della Sagra del Carciofo Empolese.

Sempre al Palazzo delle Esposizioni le associazioni allestiscono banchini con prodotti equo e solidali, creazioni originali ed etiche e materiale informativo sulle loro iniziative.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

