Meningite, muore a 8 mesi per pneumococco

Dal Mugello all'ospedale pediatrico Meyer, dove purtroppo la sua giovanissima e piccola vita ha cessato di esistere. Un piccolo di 8 mesi è morto ieri nel reparto di rianimazione nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 maggio, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione. Il batterio dello pneumococco ha attaccato il piccolo e nonostante le sepsi e i rischi di mortalità per gli adulti siano in proporzione molto minore rispetto al meningococco, per il piccolo non c'è stato niente da fare. Sarà solo l'esame autoptico a dare maggiori certezze in quella che ora rimane solo una tragedia per i genitori e per la famiglia.

Tutte le notizie di Firenze