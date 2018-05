Migranti e richiedenti asilo diventano attori per Mediterraneo siamo noi

Nell’ambito della manifestazione Mediterraneo siamo noi, il festival della multiculturalità, che si terrà a Empoli da domani al 16 maggio, Giallo Mare Minimal Teatro presenta venerdì 11 maggio alle 21.00 al Palazzo delle Esposizioni lo spettacolo In cerca.

Frutto di un laboratorio di tre mesi condotto da Archètipo e Giallo Mare Minimal Teatro con stranieri ed extracomunitari di tutto il mondo, In cerca è uno spettacolo che parte dal testo di Farîd ad-Dîn ‘Attâr, un poeta persiano del 1200, che con La conferenza degli uccelli ha scritto uno dei capolavori dell’intera letteratura persiana, ispirando anche Peter Brook in uno dei suoi spettacoli più sorprendenti.

Gli uccelli si riuniscono in assemblea e l’Upupa li convince ad intraprendere un lungo viaggio alla ricerca di Simurgh il re degli uccelli , il re giusto, visto che quelli che tutti conoscono sono prepotenti e tiranni. Non tutti gli uccelli sono disposti a partire ed accampano mille scuse, rimangono persino nella gabbia pur di non avventurarsi verso il non conosciuto. Devono attraversare valli diverse, la valle della ricerca, la valle dell’amore, la valle della violenza, la valle della disillusione, la valle della morte, fino ad arrivare stremati al palazzo di Simurgh dove un ciambellano li fa aspettare. Giunti infine di fronte a Simurgh si accorgono che altro non è che uno specchio dove possono riflettersi.

Sono giunti alla fine del viaggio, un viaggio che li ha portati alla scoperta di se stessi, li ha feriti, li ha fortificati.

Questo testo diventa un meraviglioso pretesto per parlare dell’oggi e della necessità di capirsi e riconoscersi come appartenenti al genere umano, al di là delle lingue che si parlino e delle religioni che si professino.

La produzione è di Giallo Mare Minimal Teatro, Archètipo,Teatro Metastasio teatro stabile della Toscana e Regione Toscana.

In scena gli allievi del laboratorio teatrale per migranti richiedenti asilo Kossama Ousmane, Messi Louis De Gonzague, Sawadoso Seidou, Sidipe Mohamed,Sissoko Baba, Sissoko Kona, Sissoko Moriba, Xhaferaj Admir e con la partecipazione di Diego Conforti, Vania Pucci, David Cinelli, Lavinia Di Meo, Valentina Chiarugi, Patrizia Marconcini e Serena Bagnoli.

Luci di Roberto Bonfanti , immagini di Ines Cattabriga, regia di Vania Pucci.

Si ringraziano per la collaborazione gli operatori dei centri di accoglienza di Martignana e Farfalla (Empoli) del Consorzio CO&SO.

Ingresso gratuito.

Per informazioni Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

