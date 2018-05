Minaccia di togliersi la vita in piazza del Campo, i poliziotti lo fanno desistere

Minacciava di suicidarsi, un 26enne rumeno che in piena notte si trovava a girovagare senza meta in Piazza del Campo.

Sul posto, alle 03.15 circa, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti della questura di Siena, a seguito delle numerose chiamate giunte al 113 con richiesta d’aiuto.

Il 26enne, residente a Buonconvento, non appena ha visto gli agenti, in evidente stato di alterazione anche dovuto all’ubriachezza, ha continuato a ripetere di volerla fare finita.

Non è stato facile entrare in empatia con lui, che sembrava proprio non volerne sapere di ascoltare i poliziotti, ma dopo una lunga conversazione, avvenuta in presenza dei sanitari del 118, contattati dalla Sala Operativa e nel frattempo giunti sul posto, sono riusciti a convincerlo ad andare in ospedale per sottoporsi alle cure del caso.

Gli agenti lo hanno seguito fino al Pronto Soccorso, insieme all’Ambulanza, per sincerarsi che tutto andasse per il meglio.

Dopo aver ricevuto le prime cure, il rumeno è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Le Scotte, dove tuttora si trova.

Fonte: Questura di Siena

