Otto anni di reclusione, confisca di beni per 500mila euro e risarcimenti per 120mila euro da pagare a Regione, Provincia e ai comuni di Piteglio, Abetone, Marliana, Cutigliano, San Marcello, Sambuca. È questo il risultato del processo di primo grado a Giuliano Sichi, l'ex economo e ragioniere della disciolta Comunità Montana Appennino Pistoiese. Sichi doveva rispondere di peculato per oltre un milione di euro e falso ideologico in atti pubblici.

Tutte le notizie di Pistoia