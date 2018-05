Con scooter (rubato) provoca incidente, poi fugge lasciando il passeggero ferito a terra

Urta con lo scooter un’auto dopo essere passato con il rosso e si dà alla fuga a piedi, lasciando a terra il suo passeggero ferito. Subito scattata la ricerca della Polizia Municipale del conducente del mezzo a due ruote, risultato rubato. L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba. Erano circa le 5.50 quando il conducente di uno scooter con a bordo un passeggero che stava transitando in via Baracca in uscita città ha “bucato” il semaforo rosso all’incrocio con via Allori. La conseguenza ha urtato un’auto, condotta da una donna fiorentina, che stava arrivando da via Allori diretta in uscita città. Subito dopo l’urto, il conducente dello scooter si sarebbe dato alla fuga a piedi mentre il passeggero, un 19enne marocchino, sarebbe rimasto a terra ferito.

Sul posto sono arrivati Polizia Municipale e mezzi del 118, allertati dai Carabinieri che, nella zona per un posto di controllo, avrebbero sentito il botto dell’urto tra i veicoli. Dopo che il ferito è stato trasportato a Careggi, la pattuglia del distaccamento di Porta Romana intervenuta sull’incidente per i rilievi ha scoperto che lo scooter era stato rubato. Gli agenti hanno contattato il proprietario che si è presentato sul posto con la denuncia riprendendo così il mezzo. La Polizia Municipale ha anche ascoltato il ferito in ospedale: il giovane ha dichiarato di non conoscere la persona alla guida, che gli ha solo offerto un passaggio per tornare a casa. Al momento il conducente risulta quindi sconosciuto e sono in corso le ricerche da parte degli agenti.

La dinamica dell’incidente e gli accertamenti sono ancora al vaglio della Polizia Municipale ma, dalle immagini acquisite dalle telecamere, emergerebbe che lo scooter sarebbe passato con il semaforo rosso. Per consentire i rilievi via Baracca è rimasta temporaneamente chiusa alla circolazione.

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze