Una ragazza di 20 anni è stata investita da un'auto oggi pomeriggio, intorno alle ore 16, in via Ponzano a Empoli. La ragazza è stata trasportata all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo, ma era cosciente e non sarebbe grave. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, l'automedica da Empoli e le Pubbliche Assistenze di Empoli.

