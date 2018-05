A Staffoli novità per il Centro Avis, ecco la prima 'Sagra del Gallettino'

A Staffoli ci si prepara all'estate, che nella frazione di Santa Croce sull'Arno coincide con la Sagra della Pappardella alla Lepre. A proposito di sagre, nel weekend ecco una gustosa novità. Per la prima volta Staffoli ospiterà, come sempre al Centro Avis di via Ugo Foscolo, la Sagra del Gallettino. Il nome dice già tutto sulla specialità della casa: dopo le pappardelle e l'arrosticino abruzzese (festa tradizionalmente autunnale), tocca al galletto.

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 maggio la carne (e non solo) sarà protagonista a Staffoli. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Staffoli in collaborazione con l'Avis Comunale Staffoli e si terrà sotto lo storico tendone delle feste grazie al lavoro degli infaticabili volontari staffolesi. D'estate il gallettino sulla brace del Centro Avis riscuote successo, per questo è stato creato questo 'spin-off'. Oltre alle molte specialità culinarie, però, c'è di più.

Il venerdì sarà anche serata di musica con il Kara...che?!?, il giocoso Karaoke che sta riscuotendo successi all'Orso Bianco di Staffoli. Dalle 21.30 il pubblico sarà protagonista e potrà cimentarsi un una delle molte canzoni della tradizione italiana, e pazienza se non è intonato come Mina o Celentano.

L'entrata alla sagra è libera e anche agli eventi collaterali. Sarà presente anche un servizio bar.

Gianmarco Lotti

