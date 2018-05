Saline Vola, focus sui giovani con Misericordia e parrocchia

“Saline Vola” è il titolo del progetto ideato dai giovani della Misericordia e dalla parrocchia di Saline di Volterra. Le due realtà, in stretta collaborazione, hanno voluto porre la loro particolare attenzione al mondo degli adolescenti.

L’incontro tenutosi domenica 6 Maggio, nella sede operativa della Misericordia, ha visto coinvolti più di venti ragazzi del paese e delle zone limitrofe. Riscoprire la relazione umana e la bellezza dell’aiutare il prossimo sono tra gli obbiettivi finali dell’iniziativa.

Spesso viviamo con indifferenza il tema giovanile, dobbiamo imparare a “volare oltre le barriere create” dagli stereotipi comuni.

Come insegnano gli studiosi, l’adolescenza è una fase della vita dell’uomo delicata, in cui si solidificano la nostra personalità e il nostro essere nel mondo: queste saranno le nostre due aree di lavoro su cui cercheremo di operare, aprendo una finestra sul mondo del volontariato. “Nessuno è mai diventato povero per aver dato”, così scriveva la celebre Anna Frank.

Il primo incontro si è aperto con la proiezione de “Il circo della Farfalla”, lungometraggio del 2009 di Joshua Weigel. I ragazzi sono stati molto colpiti dal video motivazionale, un input di speranza che vuole trasformarsi in azione nel settore sociale giovanile. La serata è proseguita con un apericena e non sono mancati tornei di biliardino e balli di gruppo. Un incontro che vuole essere il primo di tanti altri. Ascoltando i giovani e le loro esigenze, vogliamo creare qualcosa che possa essere utile al bene del prossimo e della nostra comunità.

Fonte: Misericordia di Saline di Volterra

