Saltavanti, finale di Mini4 a Metato: i risultati delle atlete empolesi

Sabato 5 Maggio a Metato (Pisa) si è disputata la finale Regionale di Mini 4 attrezzi. Per la Saltavanti erano presenti 13 ginnaste suddivise per categoria: individuale, squadra e specialità.

La gara si apre con la categoria a squadre dove la squadra junior composta da Gambino Daniela, Andreuccetti Maddalena e Bagnoli Martina si classifica 3^ in giornata e 4^ in regione. Gambino 3^ alla trave e Bagnoli 3^ alle parallele.

La squadra senior di Del Picchia Ylenia, Ammannati Alessia e Sortino Gaia si piazza 5^ in giornata e 3^ in regione; Ammannati 3^ al corpo libero e Sortino 3^ alle parallele.

Si prosegue con l’individuale dove Fontanelli Elena arriva 4^ nella gara della giornata, facendo la gara della vita, senza errori e con determinazione!

Per la specialità Cecchi Giulia ottiene il 2^ posto alla trave e al corpo libero in giornata, Dossena Aurora 2^ alle parallele in giornata e Abello Cassandra 4^ alle parallele e trave in giornata, 2^ alle parallele e 3^ alla trave in regione.

Infine per le individuale junior Campobasso Ginevra si classifica 7^ in giornata e 3^ in regione, 2^ al corpo libero e alla trave; Peruzzi Aurora 14^ in giornata e 15^ in regione; Zaraffi Caterina 13^ in giornata e 16^ in regione.

Per tutte queste ginnaste ci sarà la finale Nazionale prevista il 7-8-9-10 Giugno a Cattolica.

Fonte: Ufficio stampa

