Degli annessi agricoli sono andati a fuoco a Leccio di Reggello, in via Sociana, provocando anche lo scoppio di una bombola gpl. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Figline, oltre al personale sanitario del 118. Una persona è rimasta ustionata in seguito ai fatti. Non sono note le sue condizioni di salute al momento.

