Sequestrati 10 kg di pesce mal conservato a Portoferraio

Alle 10 di ieri, lunedì 8 maggio, i militari della Guardia Costiera di Portoferraio hanno trovato nei pressi del Molo Gallo sul porto della città 10 Kg di prodotto ittico all’interno di cassette di poliestere. Si trattava, in particolare, di pesce di diversa specie: sugarelli, acciughe e sarde.

Il prodotto era in cattivo stato di conservazione senza etichette per poter risalire alla provenienza dello stesso. Il pesce è stato sequestrato e portato nei locali della Capitaneria di Porto di Portoferraio per la successiva distruzione.

L’attività svolta rientra nei controlli che quotidianamente vengono effettuati dai militari del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nell’ambito delle attribuzioni in materia di tutela degli stock ittici e vigilanza sulle attività e sulla filiera della pesca

Fonte: Capitaneria di porto di Portoferraio

