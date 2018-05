Si ribalta con il trattore: muore 93enne

Un uomo di 93 anni è morto dopo essersi ribaltato con il trattore cingolato su cui stava lavorando a Montopoli in via Bulignano. Si tratta di Quirino Maccari, residente a Montopoli. Sembra che l'uomo abbia avuto un malore e che questa possa essere la causa della morte e dell'incidente. I soccorsi lo hanno trovato a pochi passi dal trattore con un braccio rotto e in condizioni gravissime.

L'incidente è avvenuto oggi intorno alle ore 18 mentre l'uomo stava pulendo l'oliveto a terrazzamenti nella sua proprietà.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sembra sia stato allertato anche Pegaso, ma le condizioni dell'uomo erano troppo gravi. L’incidente, la cui dinamica al vaglio dei carabinieri, è avvenuto in aperta campagna.

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno