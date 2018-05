Terza corsia A1, il programma dei lavori a Bagno a Ripoli. Indetta un'assemblea pubblica

Un'assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza per fare il punto sui cantieri in corso per la realizzazione della terza corsia dell'A1. È quella organizzata dall'amministrazione comunale di Bagno a Ripoli e in programma mercoledì 16 maggio 2018, alle 21.15, al Crc Antella (via di Pulicciano 53, Antella).

Incontreranno i cittadini il sindaco Francesco Casini e l'assessore alle grandi opere Paolo Frezzi. Presenti anche i referenti di Autostrade per l'Italia, tra cui l'ingegnere Alberto Baldeschi, la ditta incaricata dei lavori, la Pavimental spa, e i tecnici del Comune.

L'incontro servirà per un aggiornamento sullo stato dei lavori e sulle tempistiche degli interventi del cantiere autostradale, e sulla fase di progettazione delle opere di compensazione.

“Si tratta di lavori – dicono il sindaco Casini e l'assessore Frezzi - che come sappiamo bene hanno un grande impatto sul territorio e sulla viabilità: è importante che ci sia la massima condivisione delle informazioni e una partecipazione dei cittadini più alta possibile. Per questo fin da subito sono state numerose le assemblee organizzate per fare il punto della situazione. Alle tre assemblee della scorsa primavera fummo circa quattrocento, speriamo che anche stavolta la risposta della popolazione alla nuova occasione di confronto organizzata dall'amministrazione sia forte e propositiva”.

I CANTIERI

L'amministrazione comunale di Bagno a Ripoli comunica che via di Campigliano, nel tratto di strada in corrispondenza del sovrappasso autostradale, sarà chiusa dalle ore 21 di mercoledì 9 maggio alle ore 6 di giovedì 10 maggio 2018 per i lavori del cantiere per la realizzazione della terza corsia autostrada A1.

Inoltre, via della Pietrosa, nel tratto compreso tra il civico n. 10/A e civico n. 8, è chiusa da martedì 8 maggio a mercoledì 9 maggio 2018 h 24, per consentire i lavori di riparazione perdita rete idrica da parte di Publiacqua. Viabilità alternativa: accesso consentito fino ai civici n. 8 – e numerazione dispari da via Ritortoli; accesso consentito fino al civico n. 10 da via del Carota.

Infine, via della Croce, nel tratto di strada in corrispondenza del civico n. 28/A, a monte di via Poggio di Candeli, a rettifica della precedente comunicazione, sarà chiusa da lunedì 14 a lunedì 28 maggio 2018 h 24, per i lavori di rifacimento di un muro di cinta privato. Viabilità alternativa: accesso consentito fino ai civici n. 30 – 55 da via Villamagna; accesso consentito fino ai civici n. 28 – 53 da via Vicchio e Paterno.

