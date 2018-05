Uil Rua, congresso nazionale a Chianciano Terme

Giovedì 10 maggio alle ore 16,00 a Chianciano Terme presso l’Hotel Excelsior prenderanno il via, con la relazione della Segretaria Generale Sonia Ostrica, i lavori del 2° Congresso Nazionale della UIL RUA, sindacato che rappresenta il mondo della Ricerca, dell’Università e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Nel corso della prima giornata è previsto anche un intervento del Segretario confederale della UIL Antonio Foccilo, responsabile del Pubblico Impiego.

La tre giorni congressuale di Chianciano affronterà tutte le questioni centrali per i settori rappresentati dalla UIL RUA, a partire dal riconoscimento della centralità per la Ricerca, l’Università e l’AFAM, passaggio indispensabile per mettere in sicurezza settori vitali per il futuro del Paese.

Nella giornata di venerdì 11 i lavori saranno impreziositi da brevi “Lectio” tenute da segretari confederali UIL e dall’intervento di Giorgio Benvenuto, storico leader sindacale, intervallate con la discussione congressuale. La giornata si concluderà con l’intervento di Alberto Civica, segretario generale della UIL di Roma e Lazio.

I lavori termineranno sabato 12 maggio. Alle 11,00 di sabato è previsto l’intervento del Segretario Generale della UIL Carmelo Barbagallo.

Fonte: Ufficio Stampa

