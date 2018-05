In A1 con 27mila litri di gasolio di contrabbando, arrestati

Due camionisti polacchi sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Arezzo poiché trasportavano gasolio di contrabbando. La pattuglia di Battifolle, impegnata nel consueto dispositivo a reticolo, attuato in Toscana per intercettare sia gli automobilisti indisciplinati che i delinquenti, li ha pizzicati sull’A1 all’altezza di Lucignano (AR).

Quel camion con targa polacca, ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di controllarlo. Non appena si sono avvicinati al mezzo hanno subito avvertito un forte odore di carburante pur se dai documenti di bordo risultava che il mezzo trasportava olio industriale, caricato in Germania e diretto a Napoli.

Gli investigatori hanno chiesto spiegazioni ai due uomini, di 55 e 31 anni che, hanno iniziato a farfugliare, scambiandosi occhiate d’intesa, quasi per persuadersi a tacere.

Ma i loro sospetti sono stati confermati, infatti, da sotto il telone sono venuti fuori 27 bidoni pieni di gasolio, trasportato in barba all’erario, tutto da immettere sul mercato nero.

Erano 27.000 litri di carburante, dal valore di 37.000 euro, che la pattuglia di Battifolle ha sequestrato, insieme al TIR. La Polstrada ha arrestato i camionisti per contrabbando e per trasporto non autorizzato di materiale infiammabile.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

