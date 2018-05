Aeroporto Firenze, fatta brillare valigia incustodita

Nel parcheggio dell'aeroporto fiorentino Amerigo Vespucci di Firenze una valigia incustodita è stata fatta brillare dagli artificieri della polizia. Le forze dell'ordine stavano effettuando i controlli e la bonifica dell'aeroporto prima dell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che domani interverrà all'apertura di 'State of the Union' l'evento organizzato dall'Istituto Universitario Europeo. All'interno c'erano solo vestiti. La valigia, che si trovava in un'area non interessata al passaggio del corteo presidenziale, è stata notata intorno alle 19.00. Immediata la decisione di chiedere l'intervento degli artificieri. L'aereo del Presidente Mattarella è atterrato intorno alle 20.00 senza problemi.

