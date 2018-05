Il bilancio positivo del Social Day 2018 di Ponsacco

Il 28 Aprile 2018 a Ponsacco si è svolta la terza edizione del Social Day, evento organizzato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo L. Niccolini e l’Associazione Fratelli dell’Uomo.

Grazie all’impegno e all’entusiasmo dei protagonisti è stato possibile raccogliere 3072 euro, un grande somma che andrà a sostenere progetti di cooperazione nazionale e internazionale (Senegal e Guatemala).

A partire dalle 9,30 le strade del centro storico si sono riempite di bambini, ragazzi e famiglie per fare festa tutti insieme all’insegna della solidarietà. Il bel tempo ha fatto poi da cornice alla mattinata, riscaldando l’atmosfera festosa e partecipata.

Passeggiando per il centro storico è stato possibile conoscere manufatti, giochi ed attività ideate dagli alunni e “messe in vendita” allo scopo di raccogliere fondi.

L’evento ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso laboratoriale sui temi di cittadinanza attiva, diritti, pace e giustizia che ha coinvolto ben 20 classi dell’Istituto, che ha deciso di aderire anche quest’anno al progetto nazionale “Social Day: nuovi cittadini dal locale al globale”, finanziato dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo e gestito in Toscana dall’Associazione Fratelli dell’Uomo, con il sostegno del Comune di Ponsacco.

Quest’anno oltre ai bambini e ragazzi si sono aggiunti anche i richiedenti asilo, in una forma di coinvolgimento che ha dato loro l’opportunità di collaborare con gli organizzatori all’allestimento delle attività, incontrare la cittadinanza e mettere in mostra le proprie competenze attraverso laboratori di ceramica e disegno, mostre di tele, pitture, giochi per bambini e il suono di ritmi musicali.

A termine della mattinata è stato infine allestito un pic-nic ai giardini pubblici riservato a alunni, famiglie, insegnanti e partecipanti per assaporare piatti provenienti da Paesi e culture diverse e continuare la festa.

L’Amministrazione porge un ringraziamento speciale a tutti i bambini e ragazzi che si sono messi in gioco, alla preside Maura Biasci, al corpo docenti ed in particolare all’insegnante Barbara Pandolfini come funzione strumentale all’intercultura, a Gaia Colombo e tutta l’Associazione Fratelli dell’Uomo, alle cooperative Arnera e il Cammino e alla Oltreilmare srl.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio Stampa

