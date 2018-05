Bimbimbici 2018: tornano i supereroi

L’ambientazione nel fantastico universo dei supereroi è stata confermata anche per l’edizione 2018 di Bimbimbici, l’atteso appuntamento per bambini, ragazzi e famiglie chepotranno prendere parte all’allegra pedalata in sicurezza lungo le strade di oltre 150 città di tutta Italia.

La tradizionale manifestazione promossa da FIAB-Federazione Italiana della Bicicletta da quasi vent’anni nella seconda domenica di maggio (Giornata Nazionale della Bicicletta), ha come principale obiettivo quello di diffondere l’uso della bici tra giovani e giovanissimi a sostegno di una mobilità sostenibile, riaffermando il tema della sicurezza e della salute legata al movimento dei più piccoli attraverso gli spostamenti quotidiani.

Coinvolgendo in primis le famiglie, Bimbimbici intende, inoltre, sollecitare la collettività a una riflessione generale sulle necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani.

E proprio chi usa la bicicletta, infatti, sceglie un mezzo che può vantare tanti superpoteri: non inquina l’aria, non fa rumore, non occupa tutto lo spazio delle auto, rende le persone più felici e allegre.

A Pisa l’appuntamento è in piazza XX Settembre alle 9.30 per l’iscrizione e l’intrattenimento dei bambini. Alle 10.30 inizierà la biciclettata. È previsto un percorso più breve per i bambini più inesperti: lungarni Galilei e Gambacorti, ponte Solferino, lungarni Pacinotti e Mediceo, ponte della Fortezza, quindi il corteo proseguirà attraverso le vie del centro città e dopo circa nove chilometri tornerà al punto di partenza verso le 12.

Percorso completo: piazza XX Settembre, lungarno Gambacorti, ponte Solferino, lungarno Pacinotti, piazza Garibaldi, lungarno Mediceo, ponte della Fortezza, lungarno Galilei, piazza XX Settembre, lungarno Gambacorti, via Mazzini, piazza Vittorio, via Crispi, ponte Solferino, via Roma, via Galli Tassi, via Porta Buozzi, via Dei Mille, via Boschi, piazza Arcivescovado, via Camozzo, via Maffi, largo del Parlascio, via Del Brennero, largo San Zeno, pista delle Mura, via San Francesco, via Di Simone, via Santa Bibbiana, piazza Mazzini, lungarno Mediceo, ponte della Fortezza, lungarno Galilei, piazza XX Settembre.

Qui i bambini si rifocilleranno con uno spuntino accompagnato dall’acqua attinta dai fontanelli installati da Acque.

È consigliata la pre-iscrizione on-line all’indirizzo www.fiabpisa.it/bimbimbici.html. Per info scrivere a fiab@fiabpisa.it.

Pisa è uno dei sessantanove Comuni ciclabili e ha ottenutoda Fiabquattro bandiere su cinque, primo Comune toscano, grazie alle misure prese a favore della ciclabilità urbana. Tuttavia ancora molto resta da fare e il riconoscimento ottenuto ci si augura faccia da stimolo per rendere la città più a misura di bicicletta.

Grazie alla legge n. 2 del 2018, “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”, che riconosce per la prima volta alla bicicletta pari dignità con gli altri mezzi di trasporto, tutti coloro che si occupano di politiche dei trasporti saranno obbligati d’ora in poi a tener conto delle necessità di chi usa la bici e nello stesso tempo avranno a disposizione maggiori risorse per uno sviluppo più organico della ciclabilità anche in ambito urbano

Queste le parole diGiulietta Pagliaccio, presidente FIAB."Oggi più che mai abbiamo bisogno di far crescere una nuova generazione di cittadine e cittadini, che abbiano una consapevolezza dell'importanza dell'ambiente che li circonda e di quanto le azioni personali, come prendere la bicicletta per andare a scuola, possono fare la differenza tra una città inquinata e una sana. La giornata di Bimbimbici non è solo una festa per le famiglie: è il modo di seminare idee belle per le città".

Bimbimbici 2018 è patrocinata da Ministero dell’ambiente, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anci, Euromobility, Confindustria-Ancma e vede tra gli sponsor EdicicloEditore, Girolibero e Bellelli.

