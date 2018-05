Centri estivi 2018 a Vinci: iscrizioni aperte fino al 25 maggio

Sono partite le iscrizioni per i centri estivi organizzati dall'Amministrazione comunale di Vinci in collaborazione con la cooperativa Eskimo, l’associazione Il Ponte e il consorzio Co&So. Come ogni anno avranno un tema che farà da filo conduttore, intorno al quale si svilupperanno le varie attività.

Il primo centro estivo, che si svolgerà dall'11 al 29 giugno ed è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, si intitola “Eroi come noi”, ispirato ai supereroi Marvel. I personaggi dei più celebri fumetti americani presentano delle fragilità umane e, in maniera inversa ma ugualmente sentita, sono ragazzi/uomini che cercano la loro realizzazione in una dimensione eroica al servizio del prossimo, come se ci indicassero una via: dentro ognuno di noi c’è un eroe che dobbiamo far uscire fuori per fare la differenza.

Il secondo, “La magia della vita”, dal 2 al 27 luglio, e rivolto alle fasce dai 4 ai 6 anni (cuccioli) e dai 6 agli 11 anni (giganti), sarà un viaggio nell'antica Grecia: più di 2.500 anni fa, gli elementi del cosmo erano considerati quattro: la terra, l’acqua, l’aria, il fuoco. Con la loro unione (amore) e la loro separazione (discordia) componevano tutto ciò che esiste. Questo secondo centro estivo si propone come un viaggio in un mondo ricco di storie, leggende, immagini. Ma non solo, questi elementi cosmologici saranno la chiave per ripensare tutto ciò che oggi diamo per scontato nella nostra vita quotidiana e recuperarne la ricchezza, perché non è stato sempre così.

Le iscrizioni ai centri estivi sono aperte fino a venerdì 25 maggio. Basta recarsi presso Villa Reghini dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.45, e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. Si ricorda che i centri estivi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, è possibile usufruire dell’entrata anticipata dalle 7.30 o dell’uscita posticipata fino alle 17. Il costo di una settimana è di 57 euro (quota intera) e comprende il pranzo e le eventuali uscite sul territorio. Inoltre, è possibile usufruire delle agevolazioni Isee presentando l'apposito modulo compilato contestualmente all’iscrizione. Informazioni e modulistica si possono reperire presso Villa Reghini, in piazza della Pace a Sovigliana (tel. 0571 902292, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18.30) o sul sito del Comune di Vinci.

“Anche quest’anno siamo riusciti a offrire attività attraenti e di qualità con educatori e animatori qualificati che hanno elaborato una programmazione adattata alle varie fasce d’età, ognuna con il suo filo conduttore - commenta l’assessore alla Pubblica istruzione e alle politiche giovanili del Comune di Vinci, Claudia Heimes - Abbiamo mantenuto le tariffe ai livelli dell’anno passato, incluse le agevolazioni previste per le varie fasce ISEE. Inoltre le iscrizioni sono per la singola settimana in modo che ogni famiglia possa tagliarsi su misura il periodo del centro estivo al quale vuole partecipare”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Vinci