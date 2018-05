Controlli con le bascule portatili, la Municipale scopre 4 autocarri troppo 'pesanti'

Quattro autocarri con un carico troppo “pesanti” rispetto a quanto previsto dalla carta di circolazione. È quanto hanno scoperto ieri gli agenti dell’Autoreparto della Polizia Municipale impegnati in verifiche mirate sulle eccedenze di peso effettuati con l’utilizzo di bascule portatili. La pattuglia ha allestito un posto di controllo tra via dell’Isolotto e via dell’Argingrosso: quattro i veicoli fermati condotti da altrettanti conducenti italiani. Uno di essi trasportava materiale per conto proprio con un’eccedenzva nel peso del 10% del limite consentito: per lui è scattato un verbale da 41 euro e il taglio di un punto-patente. Per altri due conducenti l’eccedenza rilevata è stata tra il tra 10% e il 20% del limite consentito. In questo caso la sanzione si attesta su 85 euro e i punti decurtati sono due. Più salata la multa per il quarto conducente: il suo mezzo è risultato più pesante di oltre il 30% e quindi dovrà pagare una sanzione da 422 euro con un taglio di quattro punti-patenti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

