'Empolissima' si fa 2.0: mercato in centro, negozi aperti e sorprese per le mamme

Torna Empolissima, tornano i banchi del mercato in città, tornano i negozi aperti in centro a Empoli. Domenica 13 maggio dalle 8 alle 20 ben 135 banchi di tutti i generi - dal cibo all'abbigliamento, dalla bigiotteria alla birra - popoleranno via Roma, piazza della Vittoria, via Tinto da Battifolle e piazza Don Minzoni.

Sarà anche la festa della mamma e gli organizzatore, Confesercenti e Anva col patrocinio del Comune di Empoli, hanno deciso di fare qualcosa di speciale. "Invitiamo i commercianti a fare una promozione per le mamme che parteciperanno a Empolissima" è il suggerimento che arriva da Lapo Cantini e Marco Carpignani.

Non sarà solo mercato o shopping, Empolissima vedrà anche molti eventi collaterali per grandi e piccini in piazza Farinata degli Uberti. Sarà presente il noto stuntman Daniele Doria, mentre le associazioni Zephir e Move si esibiranno in balli e danze. Spazio anche per i giochi in scatola a tema toscano con antonio Aiazzi e Mirko Ciappi.

Soddisfatta l'amministrazione comunale. L'assessore Antonio Ponzo Pellegrini ha parlato dell'evoluzione' della manifestazione: "Sarà un'Empolissima 2.0 perché abbraccia il mercato ambulante e anche quello su sede fissa, accostandoci eventi collaterali. Si legano mercato e centro storico. La formula è moderna e valorizza tutto il centro nella sua interezza".

Gianmarco Lotti

