Ex discoteca Concorde, il Pd: "No agli appartamenti, venga fatto centro congressi"

Sulla questione dell'ex discoteca Concorde, da anni abbandonata a se stessa, il Partito Democratico di Chiesina Uzzanese ha indetto un'assemblea pubblica negli scorsi giorni, nella quale sono stati elencati dei punti comuni per risolvere la situazione.

Tra questi, si sollecita il sindaco per provvedimenti di urgenza a tutela della salute e dell'incolumità degli abitanti di Chiesina. I partecipanti hanno convenuto per il No alla costruzione di apparamenti nell'area del Concorde, come previsto nell'attuale regolamento urbanistico, ma un centro congressi polifunzionale per dar vita a eventi, corsi di aggiornamento e meeting di lavoro. Questo 'palazzo dei congressi' potrebbe dare un nuovo afflusso di partecipanti alla città, a beneficio delle attività commerciali. Serve dunque una nuova variante che permetta quanto ipotizzato nell'arco deiprossimi mesi.

Il Pd locale si prefigge di monitorare la situazione di emergenza ambientale, assieme ai consiglieri comunali dem di minoranza.

Tutte le notizie di Chiesina Uzzanese